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Массовый спорт
Обновлено 

Голодец возглавила Совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве РФ

Среди задач органа - обсуждение актуальных вопросов и лучших практик развития спорта в России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Ольга Голодец утверждена председателем Совета по развитию физической культуры и массового спорта при правительстве РФ. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

Основными задачами органа являются обсуждение актуальных вопросов и лучших практик развития спорта в РФ, поддержка общественно значимых проектов в этой области, рассмотрение вопросов государственной поддержки физической культуры и спорта.

Целью образования органа является обеспечение выработки согласованных решений по общественно значимым инициативам, проектам и мероприятиям в области развития физической культуры и массового спорта в России.

Согласно документу, Совет состоит из 28 человек. Министр спорта Павел Колобков назначен заместителем председателя Совета.

Кроме того, в Совет вошли глава РЖД Олег Белозеров, председатель комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ Ирина Винер-Усманова, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и другие.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаКожемяко, Олег НиколаевичРоссияЛукин, Владимир ПетровичМихайлов, Сергей ВладимировичБелозеров, Олег ВалентиновичКолобков, Павел АнатольевичТарасова, Татьяна АнатольевнаПоздняков, Станислав Алексеевич
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