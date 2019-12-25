Голодец возглавила Совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве РФ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Ольга Голодец утверждена председателем Совета по развитию физической культуры и массового спорта при правительстве РФ. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

Основными задачами органа являются обсуждение актуальных вопросов и лучших практик развития спорта в РФ, поддержка общественно значимых проектов в этой области, рассмотрение вопросов государственной поддержки физической культуры и спорта.

Целью образования органа является обеспечение выработки согласованных решений по общественно значимым инициативам, проектам и мероприятиям в области развития физической культуры и массового спорта в России.

Согласно документу, Совет состоит из 28 человек. Министр спорта Павел Колобков назначен заместителем председателя Совета.

Кроме того, в Совет вошли глава РЖД Олег Белозеров, председатель комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ Ирина Винер-Усманова, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и другие.