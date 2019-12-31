Воевавшие с боевиками в 1999 году дагестанские ополченцы получили статус ветеранов

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Ополченцы из Дагестана, сражавшиеся против боевиков в 1999 году, получили статус ветеранов боевых действий. Соответствующие изменения в федеральный закон "О ветеранах" от 1995 года вступили в силу с 1 января 2020 года.

7 августа 1999 года сотни боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район. Выбить их удалось к середине сентября. Затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция. Первыми тогда на пути бандитов в Цумадинском, Ботлихском и Новолакском районах встали местные жители.

Согласно вступившему в силу закону, теперь к ветеранам боевых действий также относятся граждане, которые с августа по сентябрь 1999 года участвовали в боевых действиях в составе отрядов самообороны Дагестана в ходе контртеррористических операций на территории этой республики. Это дает им право на ежемесячную денежную выплату и предоставление ряда льгот по ЖКХ.

Это также дает возможность приобрести статус инвалида боевых действий и соответствующие материальные льготы ополченцам, получившим ранения, контузии или увечья во время службы в отрядах самообороны Дагестана.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 20 июня поручил приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе. Во время программы ветераны дагестанского села Ботлих обратились к главе государства с жалобой на то, что у ополченцев, давших отпор боевикам, нет статуса участников боевых действий на Северном Кавказе. Закон о внесении изменений в закон "О ветеранах" был принят Государственной думой 23 июля 2019 года, одобрен Советом Федерации 26 июля и подписан президентом России 2 августа.