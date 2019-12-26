Кириенко мечтает отдохнуть на Новый год

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко признался, что его новогодняя мечта - отдохнуть.

"Есть такая мечта, есть такая надежда. А как получится, посмотрим", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, отдохнут ли глава государства и его администрация на Новый год или продолжат интенсивную работу.

Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что правительство работает по 31 декабря и отпуск пока не планирует. "Будем стараться, насколько это будет возможно с учетом планов, которые у нас есть на январь", - сказала Голикова, признавшись, что об отдыхе пока еще не думала.