В России пропало лекарство, без которого нельзя лечить лейкоз. Чем это грозит?

Жизнь с лейкозом

Как-то к Алеше в палату зашли волонтеры, сказали: "Привет, мы из фонда "Подари жизнь". Он ответил: "Как хорошо! Подарите мне жизнь без капельниц. Хорошую".

Алеше десять лет, у него острый лимфобластный лейкоз — в обиходе его часто называют "рак крови". Детям слова "рак" не говорят. Как и о том, куда именно "уходят" их друзья по больнице.

Алеша из Подмосковья. Диагноз ему поставили не сразу. Сначала он просто болел, кашлял и слабел. Все показал анализ крови. "Меня позвали в кабинет к заведующей отделением, — рассказывает его мама Мария. — Я поняла: что-то сейчас будет — одна медсестра стоит с корвалолом, другая — с валидолом. Они мне сказали: у вас очень тяжелое заболевание".

Потом было две реанимации и медикаментозная кома, после которой Алеша сказал: "Мама, я так хочу бабушкиных котлеток". А потом — два года "химии" с хорошими результатами. Мальчик вернулся в школу и даже пошел в бассейн. Но в этом ноябре у него произошел рецидив. "За год без "химии" я пыталась забыть все названия лекарств, — говорит Мария. — Сейчас для меня эта "вторая смена" — как все сначала".

Острый лимфобластный лейкоз — самое распространенное онкологическое заболевание у детей. По разным данным, каждый год в больницы попадают от 800 до 1000 ребят с таким диагнозом. К счастью, лейкоз, особенно детский, научились лечить: более 80% заболевших детей выздоравливают. В нашей стране есть для этого и хорошие врачи, и действенный протокол — программа, в которой прописано, как следует лечить пациентов.

Только вот лекарства, которое необходимо по этому протоколу, на нашем рынке больше нет.

Что произошло на рынке?

"В первый раз мы попробовали "Аспарагиназу", но Алеша от нее сильно задыхался, — рассказывает Мария. — Заменили на "Онкаспар" — он прошел хорошо, плохих реакций не было".

"Аспарагиназа" — препарат, который применяют при личении лейкоза, его производят в том числе в России. "Онкаспар" — его усовершенствованная версия, его производят только за рубежом. Как объясняет детский гематолог-онколог, член-корреспондент РАН Алексей Масчан, "Онкаспар" в два раза реже вызывает аллергические реакции. Но главное — если начать применять его вовремя, у пациента будет больше шансов на ремиссию и отсутствие рецидивов, то есть в конечном итоге — на жизнь, на "долгосрочную выживаемость", как говорят врачи.