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В РФ вступает в силу порядок нанесения дополнительной маркировки машин с ржавыми номерами

Нанесение дополнительной маркировки проводят органы по сертификации или аккредитованные испытательные лаборатории (центры), а также заводы - изготовители машин

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Порядок нанесения дополнительной маркировки вводится в России с 1 января на транспортные средства, у которых заржавели госномера. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

Теперь дополнительная маркировка наносится, если невозможно прочитать заводские идентификационные номера из-за коррозии, ремонта, подделки или уничтожения. После выявления такой проблемы автовладелец обращается в ГИБДД с заявлением, в котором указывается проблема, идентификационный номер и элементы машины: бирки, пломбы, печати. Нанесение дополнительной маркировки проводят органы по сертификации или аккредитованные испытательные лаборатории (центры), а также заводы - изготовители машин.

Маркировка наносится на не подвергающиеся демонтажу части машины и включает указание присвоенного изготовителем автомобиля идентификационного номера и буквенно-цифровой код организации, наносившей ее. После этого владельцу машины выдается свидетельство о дополнительной маркировке транспортного средства.

Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк, дополнительная маркировка машин позволит идентифицировать транспортные средства. "Нанесение дополнительной маркировки позволит однозначно идентифицировать транспортные средства, в отношении которых ранее были установлены признаки ее изменения, что обеспечит исключение необходимости повторных исследований и неоправданных временных затрат граждан. В целях создания широкой сети мест нанесения дополнительной маркировки постановлением правительства предусматривается предоставление права ее нанесения органам по сертификации и испытательным лабораториям", - сказала она.

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