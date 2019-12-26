Фадеев планирует обсудить с главами силовых ведомств летние несогласованные акции в Москве

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что в 2020 году планирует провести серию встреч с главами силовых ведомств и председателем Верховного суда России, чтобы обсудить жалобы людей на применение сотрудниками органов правопорядка избыточной силы в ходе несогласованных акций в Москве этим летом.

"У нас в ближайшее время будет череда встреч с генеральным прокурором, начальником следственного комитета, председателем Верховного суда... Глаза в глаза начать говорить, предъявлять заявление, может быть, людей прямо туда приводить конкретных. Вот такие методы, может быть, окажутся более действенными", - сказал Фадеев в четверг журналистам.

Он также отметил, что решение о проведении регулярных встреч с представителями силовых ведомств было принято на заседании президиума СПЧ.

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 и 27 июля, 3 и 10 августа. При этом мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными. На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1 тыс. человек, 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела, ряд участников незаконных акций уже осуждены.