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Первый двухэтажный поезд отправился в обратный путь из Симферополя в Москву

За час до отправления поезда на входе в железнодорожный вокзал Симферополя образовалась очередь из пассажиров и людей, пришедших проводить первый поезд в столицу
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Описание
© Владимир Бондаренко/ТАСС
© Владимир Бондаренко/ТАСС
© Владимир Бондаренко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Первый двухэтажный поезд, прибывший утром в четверг в Симферополь из Москвы по Крымскому мосту, отправился по расписанию в обратный рейс, передает корреспондент ТАСС.

"Поезд из Симферополя в Москву отправился по расписанию, в 18:20 мск. Всего было продано 694 билета", - сообщили ТАСС в компании "Гранд сервис экспресс".

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За час до отправления поезда на входе в железнодорожный вокзал Симферополя образовалась очередь из пассажиров и людей, пришедших проводить первый поезд в Москву. Среди них не только родственники пассажиров. 88-летний Владимир Яковлевич Лушпаев вручил букет алых гвоздик поездной бригаде. Уроженец Симферополя, он начинал работать кочегаром на паровозе в начале 1950-х годов в Хабаровске, потом помощником машиниста и машинистом. Награжден нагрудным знаком "Отличный паровозник". "Я пришел посмотреть на первый двухэтажный поезд, никогда его не видел. Всюду чисто, уютно. Это не паровоз. В бригаде поезда все нарядные, вежливые, молодцы!" - сказал он ТАСС.

Поезд "Таврия" проследовал от Москвы до Симферополя через 13 станций. В составе поезда 16 двухэтажных вагонов СВ и купе (почти 900 мест). По данным перевозчика, компании "Гранд сервис экспресс", поезда из столицы и обратно будут курсировать в ежедневном режиме. Стоимость билетов из Москвы в Симферополь составляет от 2966 рублей в одну сторону, а, например, из Ростова-на-Дону в Симферополь - от 1800 рублей в одну сторону.

Новый виток развития

Симферополь, как и Крым в целом, получат новый виток развития от запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту, уверен глава Симферопольского горсовета Виктор Агеев.

"Это дополнительные отдыхающие, дополнительные гости. Наша задача, чтобы им было комфортно и уютно в нашем городе, что это их родной край, их здесь всегда ждут и рады им. Вдвойне хорошо, что поезда стали ходить накануне новогодних праздников. Жители Симферополя, в свою очередь, могут посетить столицу нашей родины. Совершить незабываемое путешествие", - сказал он ТАСС.

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета Республики Крым Алексей Черняк отметил, что железнодорожные вокзалы впервые за 5 лет вновь наполнились людьми. "Появились и перевозчики, и таксисты, и продавцы, а это тоже рабочие места. То есть вокзалы начинают оживать", - сообщил он ТАСС.

Председатель республиканской Общественной палаты Григорий Иоффе назвал возобновление дальнего сообщения по железной дороге возвращением к привычному укладу жизни. "Когда Украина отрезала Крым от железнодорожного сообщения, она нарушила право человека на свободу перемещения. Я считаю, что упорство, с которым большая Россия отнеслась к человеческим правам крымчан, заслуживает самых высоких похвал", - подчеркнул он в беседе с ТАСС.

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