CNN: американский университет в Кабуле может быть закрыт из-за нехватки средств

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Американский университет в Кабуле может быть закрыт в будущем году в связи с сокращением финансирования со стороны Агентства международного развития США (USAID). Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на осведомленных лиц.

По ее информации, представители Агентства международного развития провели в посольстве США в Кабуле встречу с представителями университета, обсудив процедуру закрытия всего проекта, сообщила телекомпания. При этом на встрече в Вашингтоне с представителями вуза директор Агентства международного развития Марк Грин настойчиво рекомендовал им "диверсифицировать источники финансирования". По данным CNN, бюджет университета составляет $28 млн, 60% этой суммы предоставляет американская сторона.

Основанный в 2006 году университет, отметила телекомпания, является единственным в Афганистане высшим учебным заведением, дающим студентам образование по западному образцу. Значительная часть его выпускников идет на работу в государственные органы Афганистана. Студенты, как ожидается, завершат обучение в весеннем семестре, а затем в связи с нехваткой средств университет может приступить к сворачиванию своей деятельности.