Источник: задержание полицейского на Рязанском проспекте в Москве прошло с нарушениями

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники собственной безопасности полиции (ОСБ), которые задерживали прапорщика Алексея Смирнова на станции метро "Рязанский проспект" в Москве, нарушили порядок документального сопровождения операции. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Трое сотрудников ОСБ, которые задерживали Смирнова, не оформили должным образом правила оформления и подготовки операции. Это следует из материалов уголовного дела в отношении Смирнова, который открыл по ним стрельбу. Очные ставки и допросы потерпевших Руслана Тростянского и Алексея Лимонова подтверждают, что, по всей видимости, у них не было необходимых предписаний от руководства для проведения операции, а сама она больше напоминала провокацию взятки", - рассказал собеседник агентства.

Второй источник ТАСС, знакомый с материалами дела, отметил, что потерпевший Тростянский и вовсе отказался отвечать на вопрос о том, какое именно предписание он показал Смирнову, когда его задерживал. "На прямой вопрос в ходе очной ставки о том, какой документ он показал Смирнову, тот отказался отвечать, сославшись на статью 51 Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя самого", - сказал собеседник агентства. По его словам, Тростянский признал, что сразу после задержания Смирнов уведомил свое непосредственное руководство об этом факте.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Вечером 18 сентября Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам ОСБ, которые пытались его задержать. Они предполагали, что Смирнов может быть причастен к взятке в размере 2 тыс. рублей. По данным Следственного комитета, стрельба произошла в вестибюле станции метро "Рязанский проспект". В результате полицейский Максим Веялко погиб, его коллега Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Третий сотрудник ОСБ, Тростянский, не пострадал.

Подозреваемый полицейский был оперативно задержан. На допросе в СК он заявил, что открыл огонь после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники ОСБ попытались спровоцировать дачу взятки. Согласно материалам дела, он сам вызвал пострадавшему скорую помощь, и добровольно отдал оружие прибывшим непосредственным руководителям. Смирнову предъявлено обвинение по статьям 317 и 291 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Получение взятки").