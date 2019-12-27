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В Минтруде считают, что новые меры поддержки помогут повысить рождаемость

В Росстате уточнили, что по прогнозу суммарный коэффициент рождаемости вырастет с 1,503 по итогам 2019 года до 1,579 к 2036 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российское правительство в последние годы регулярно вводит дополнительные меры для повышения рождаемости в стране. Ряд таких появится и в 2020 году, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минтруда РФ, комментируя демографический прогноз Росстата до 2036 года.

Росстат подготовил демографический прогноз, согласно которому численность населения страны может измениться со 146,7 млн человек в 2020 году до 134-150 млн к 2036 году. Суммарный коэффициент рождаемости вырастет с 1,503 по итогам 2019 года до 1,579 к 2036 году. При этом он будет снижаться до 1,415 в 2025-м и начнет вновь увеличиваться с 2026 года.

"Правительство РФ постоянно принимает меры по поддержке рождаемости и снижению смертности. В последние годы с целью максимального стимулирования рождаемости были введены дополнительные меры. На федеральном уровне - это выплата ежемесячных пособий на первого, второго, третьего и последующих детей, льготная ипотека для семей с детьми, строительство детских садов для детей до трех лет и другие", - уточнили в Минтруде.

С 2019 года данные меры входят в нацпроект "Демография". Кроме того, действующие демографические меры постоянно пересматриваются и расширяются. В частности, с 1 января 2020 года увеличивается срок осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка до достижения возраста трех лет (сейчас до полутора лет). Кроме того, с нового года больше семей смогут воспользоваться данным видом поддержки, поскольку будет учитываться среднедушевой доход семьи не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе, а не полуторакратной, как сейчас.

Также с 1 января 2020 года расширяется число регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. "Данная мера поддержки будет софинансироваться во всех без исключения регионах Сибирского и Уральского федеральных округов", - отметили в Минтруде.

Кроме того, в законодательстве предусмотрена возможность с 1 января 2019 года при рождении третьего ребенка частично погашать ипотеку средствами федерального бюджета в размере 450 тыс. рублей. Также с 2020 года на одну тысячу рублей увеличивается стоимость родового сертификата. Эта сумма будет направляться на оплату оказания женщинам психологической поддержки, что будет способствовать снижению числа абортов.

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