Полуфиналы "Мастеров гостеприимства" пройдут в девяти городах

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Полуфиналы конкурса "Мастера гостеприимства" пройдут в девяти городах. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"В список городов, где пройдут полуфиналы конкурса, вошли: Иркутск, Салехард, Самара, Уфа, Пятигорск, Сочи, Ялта и Калининград. Еще один полуфинал пройдет в одном из городов Московской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили организаторы, участники конкурса могут самостоятельно выбрать город, в котором им будет удобнее проходить полуфинал. "Выбирая города - центры полуфиналов, мы руководствовались доступностью транспортной логистики, а также статистическими показателями по уже зарегистрированным участникам", - приводит пресс-служба слова вице-премьера, председателя оргкомитета конкурса Ольги Голодец.

По данным организаторов, с начала регистрации 13 ноября на конкурс поступило более 20 тыс. заявок. Регистрация продлится до 29 декабря 2019 года. Заочный отборочный этап пройдет в январе-феврале 2020 года. Полуфиналы и финал состоятся с февраля по апрель. Победителями станут 50 конкурсантов, они получат наставников из числа лидеров туриндустрии и представителей профильных органов власти, авторы 10 лучших проектов в сфере туризма получат гранты на их реализацию.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.