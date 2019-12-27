В ряде районов Хайкоу на Хайнане ввели запрет на фейерверки в китайский Новый год

ХАЙКОУ /Китай/, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство административного центра южной китайской провинции Хайнань города Хайкоу запретило запуск фейерверков в некоторых районах во время предстоящего празднования Нового года (по лунному календарю), который в этом году выпадает на 24 января. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Запрет будет действовать с 24 января, начиная с Чуньцзе (праздник Весны), и до 9 февраля, когда весь Китай отмечает окончание новогодних гуляний праздником фонарей (Юаньсяо). Такое решение власти приняли в целях обеспечения безопасности в городе в период новогодних каникул. В положении четко определены районы Хайкоу, где запретят продавать и запускать фейерверки. Для нарушителей, пишет издание, установлен штраф в размере от 100 до 500 юаней (от $14 до $72).

Запуск фейерверков, без которых сложно представить новогодние гулянья в Китае, сейчас ограничивается во многих крупных городах страны. Тем не менее, фейерверк продолжает оставаться одной из любимых праздничных забав китайцев, которые верят, что грохот взрывающихся петард должен распугать всю притаившуюся рядом нечисть и принести счастье, удачу и процветание.

Новый год по лунному календарю или Чуньцзе - один из самых ярких в Китае праздников. Его принято отмечать в кругу семьи за праздничным столом с традиционными новогодними блюдами, поэтому многие китайцы стараются хоть ненадолго попасть на это время в свои родные места. Курорты Хайнаня в это время обычно принимают миллионы китайских туристов из других регионов страны, которые приезжают туда за солнцем и теплым морем.