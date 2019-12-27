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Новый год и Рождество - 2020

Школьнице из Обнинска передали щенка лабрадора от имени Путина

Общение с животным поможет 12-летней Екатерине Папановой в процессе лечения

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Школьница Екатерина Папанова из Обнинска Калужской области получила в подарок щенка лабрадора, которого ей передали от имени президента России Владимира Путина. Общение с животным поможет девочке в процессе лечения, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба правительства региона.

Щенка от имени президента России привезли домой Папановым региональный министр труда и соцзащиты, председатель комитета ветеринарии и мэр Обнинска. С просьбой подарить 12-летней дочери щенка золотистого ретривера или лабрадора к президенту обратился отец девочки.

"В Обнинске от имени президента России Владимира Путина… вручили щенка лабрадора Екатерине Папановой. Общение с животным поможет девочке в рекомендованной специалистами терапии", - сказали в пресс-службе.

В семье Пановых воспитываются четверо детей. Старшая дочь Екатерина находится на индивидуальном обучении в Обнинской школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Надежда". Как отметили в ведомстве, родители грамотно подходят к воспитанию детей и заботливо относятся к своему особенному ребенку. Подарок президента РФ - маленького лабрадора - в семье восприняли как новогоднее чудо.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНовый год и Рождество - 2020
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