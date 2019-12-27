Острый соус изъяли из продажи в Австралии и Новой Зеландии из-за угрозы взрыва бутылочек

СИДНЕЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Популярный острый соус Sriracha Hot Chili изъяли из продажи в магазинах Австралии и Новой Зеландии из-за опасения, что бутылочки с ним могут взорваться. В соусе содержится пряное содержимое, в котором продолжается процесс ферментации и накапливается молочная кислота, сообщила британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

В результате, как утверждают эксперты Организации стандартов пищевых товаров Австралии и Новой Зеландии, бутылочки с соусом могут раздуться и взорваться. Высвободившийся соус может расплескаться на посетителей торговых заведений и на частную собственность. Речь идет о пластиковых емкостях вместимостью 502 и 828 мл с обозначенным сроком годности до марта 2021 года.

Соус Sriracha изготавливается из перца чили, уксуса и чеснока. Он изобретен в Таиланде, а название происходит от тайского слова Si Racha, обозначающего один из сортов перца чили. Аналогично именуется и один из городов в восточной части Таиланда, где, по преданию, соус был впервые приготовлен в 1930-х годах. Как правило, им приправляют морепродукты, но в самом Таиланде его подают к столу в отдельной посуде, а также добавляют в джемы, леденцы, коктейли.

Sriracha набирает растущую популярность в США, где в ушедшем году нарасхват шли бургеры именно с этим соусом. Он даже приобрел прозвище "хипстерский табаско".