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В СФ поддерживают предложение МВД о лишении свободы за пропаганду наркотиков в сети

Ранее в МВД предложили наказание вплоть до двух лет лишения свободы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддерживает предложение МВД РФ о введении уголовной ответственности вплоть до двух лет лишения свободы за пропаганду незаконного употребления наркотиков с использованием интернета.

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"Мы поддерживаем предложение МВД России о введении уголовной ответственности за пропаганду незаконного потребления наркотиков с использованием сети Интернет", - сказал Клишас ТАСС в пятницу.

Он пояснил, что пропаганда является легкой формой склонения лица к потреблению наркотиков, за которое предусмотрена ответственность по статье 230 УК РФ в виде лишения свободы на срок до 5 лет, если преступление совершено одним лицом, и до 10 лет - если совершено группой лиц. При этом учитывая, что целевой аудиторией пропаганды потребления наркотиков является молодежь, сенатор привел в пример ст. 151 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий", предусматривающую максимальное наказание до 4 лет лишения свободы, и 151.2 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего" с максимальными наказанием до одного года лишения свободы.

"Учитывая такой отягчающий фактор, как неопределенный круг лиц, подпадающих под противоправное воздействие [если преступление совершено в интернете], а также смягчающий фактор в виде отсутствия прямого воздействия на лицо (угроз, шантажа, обещаний), предлагаемое МВД России максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы представляется вполне сбалансированным", - сказал Клишас.

Он напомнил, что сенаторы неоднократно отмечали рост общественной опасности преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета. "Это связано с рядом факторов: анонимностью в сети Интернет, ведь именно анонимность рождает чувство безнаказанности у преступника, с постоянным расширением интернет-аудитории, а также с теми возможностями, которые высокие технологии предоставляют современному обществу", - отметил глава комитета СФ.

Поручение президента

Президент РФ Владимир Путин 28 октября поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 27 декабря заявила, что административной ответственности за пропаганду наркотиков недостаточно, о чем свидетельствует количество выявленных фактов пропаганды наркотиков в интернете в России.

МВД предлагает установить уголовную ответственность за пропаганду незаконных потребления и оборота наркотиков, культивирования или оборота наркосодержащих растений. В частности, предлагается установить уголовный запрет (ст. 230.3 УК РФ, предусматривает наказание до двух лет лишения свободы) на распространение информации о представляющих общественную опасность незаконных способах и методах потребления, незаконного оборота или культивирования наркотиков и наркосодержащих растений.

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