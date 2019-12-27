Власти Петербурга проверят выдачу лекарств из-за очередей за препаратами для диабетиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга проведет проверку организации выдачи льготных лекарств для людей, страдающих диабетом, после возникновения больших очередей за препаратами. Из 52 аптек, с которыми заключены договоры, выдачей занимаются только 30, сообщил в пятницу журналистам первый зампредседателя комитета Андрей Сарана.

"В моем понимании, это нарушение логистики - почему 30 аптек, а не все 52 [с которыми заключены контракты] выдают инсулины? Мы сейчас с генеральным директором "Петербургских аптек" (сеть, реализующая льготные лекарства - прим. ТАСС) говорим о том, чтобы они продумали более логично. Нам такая задача поставлена сегодня - проведем оценку, какие очереди стоят, в каких аптеках, чтобы разделить", - сказал Сарана журналистам после совещания с депутатами, органами исполнительной власти и общественностью по проблемам поставок лекарств для диабетиков.

При этом, говоря о федеральном и региональном финансировании по закупкам лекарств для этой категории людей, Сарана отметил, что в целом бюджет по этой статье покрывал необходимость только на 65%. По его словам, особенно остро обстоит ситуация с тест-полосками - город закупил в этом году только 15% от нужного объема. Запас по инсулину покрыт на 90%.

"Нам на 2020 год нужно 1 млрд на тест-полоски, сейчас мы закупили на 170 млн рублей - мы на всех уровнях пишем обращения, документы, но пока этого недостаточно. У нас полностью обеспечены дети и беременные", - добавил первый заместитель председателя комитета.

При этом, по словам Сараны, в начале декабря завершился конкурс по новой поставке тест-полосок, в результате которого поставщик снизил цену. За счет этого город получил дополнительные 19 млн рублей, которые также пойдут на закупку тест-полосок.