Эстонское бюро Sputnik заявило, что оспорит санкции против него в суде

ТАЛЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Эстонское бюро агентства Sputnik (принадлежит МИА "Россия сегодня") намерено оспорить в суде введенные против него санкции. Об этом в пятницу сообщила шеф-редактор бюро "Sputnik Эстония" Елена Черышева.

"МИА "Россия сегодня" консультируется сейчас с юристами, идет очень большая работа, - сказала она порталу ERR. - Работает одна эстонская международная адвокатская контора совместно с московскими юристами. Первый пакет документов мы подготовили, и я отправила его сегодня в Бюро данных по отмыванию денег. Дальше, да, следующим этапом мы планируем идти обращаться в суд".

Ранее в пятницу глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти Эстонии применяют к сотрудникам бюро агентства Sputnik лишь финансовые санкции и не ограничивают доступ к этому информационному порталу.

В четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия примет ответные жесткие меры, если эстонские власти продолжат притеснять журналистов агентства Sputnik. По мнению главы Совфеда, такие действия в отношении агентства Sputnik будут накладывать негативный отпечаток на российско-эстонские отношения.

Совет Федерации в четверг направил представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович письма, в которых призвал их повлиять на власти Эстонии с целью прекращения попыток ограничить работу агентства Sputnik.

Ситуация вокруг Sputnik в Эстонии

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули помещение в Таллине. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам Sputnik уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом.

Дезир призвал власти республики воздержаться от ограничений в отношении журналистов агентства. Глава МИД Эстонии пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства.