Из Дагестана в Нижний Новгород перевезли на лечение восьмилетнюю девочку с ожогами тела

МАХАЧКАЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Минздрав Дагестана отправил на лечение в Нижний Новгород восьмилетнюю девочку, получившую ожоги 60% поверхности тела в результате несчастного случая. Об этом в субботу сообщает Минздрав Дагестана на своей странице в Instagram.

"Сегодня ночью на дальнейшее лечение в Нижний Новгород отправлена восьмилетняя девочка, получившая тяжелейшие ожоги. В результате несчастного случая ребенок получил термические ожоги пламенем 60% поверхности тела, 40% из них глубокие", - говорится в сообщении.

Несколько дней она находилась в реанимации ожогового отделения Республиканской клинической больницы. Как отмечается, с самого начала девочка получала все необходимое лечение и находилась под постоянным наблюдением медработников. "Учитывая тяжелое состояние ребенка, консилиум врачей решил направить ее на дальнейшее лечение в федеральный ожоговой центр в Нижнем Новгороде", - пояснили в министерстве.

В субботу ночью пациентку перевезли. Эвакуацию ребенка организовали специалисты министерства здравоохранения региона, для этого привлекли борт МЧС. Уточняется, что все расходы по транспортировке Минздрав Дагестана взял на себя.