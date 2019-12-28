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Школы Новгородской области получили 35 новых автобусов

Один из них запустят по новому маршруту

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 декабря. /ТАСС/. Школы Новгородской области по распоряжению правительства РФ получили 35 новых автобусов, которые позволят заменить машины со 100-процентным износом и создать дополнительный маршрут, сообщила региональный министр образования Евгения Серебрякова на презентации машин в субботу. Эта самая крупная поставка школьных автобусов за последние три года.

"Мы получили 35 единиц новой техники [школьных автобусов], 34 единицы - на замену и один автобус - на новый маршрут, мы открыли на Валдае дополнительный [маршрут]", - сказала Серебрякова.

Как пояснил ТАСС представитель пресс-службы правительство Новгородской области, новые школьные автобусы поступили в регион по распоряжению правительства РФ, это самая крупная поставка за последние три года. Все транспортные средства оборудованы системой безопасности и отвечают современным требованиям. Новые школьные автобусы направят в учебные заведения 14 районов области.

"У нас в целом в области на подвозе 4,7 тыс. детей, более 240 маршрутов, и у нас всего 190 единиц техники автопарка <…> Сейчас 100% автобусов младше 10 лет, то есть как положено", - добавила Серебрякова, отметив, что в течение 2020 года отслужат положенный срок и будут нуждаться в замене порядка 28 школьных автобусов.

Теги
РоссияНовгородская область
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