Помпео после просмотра фильма "Отчет о пытках" вступился за сотрудников ЦРУ

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео после просмотра фильма "Отчет о пытках" (The Report), повествующего о расследовании фактов жестоких методов допроса, в том числе применения пыток, которые Центральное разведывательное управление (ЦРУ) применяло к подозреваемым в терроризме после терактов 11 сентября 2001 года, вступился за сотрудников этого ведомства.

"Я посмотрел "Отчет о пытках". [Это - всего лишь] художественное произведение. Чтобы внести ясность: плохие парни - это не бойцы нашей разведки. Плохие парни - это террористы", - написал в Twitter Помпео, который возглавлял ЦРУ в период с января 2017 года по апрель 2018 года. "Всем моим бывшим коллегам и всем патриотам из ЦРУ, которые обеспечивают нашу безопасность с момента терактов 11 сентября: Америка поддерживает вас, защищает вас и всегда готова прийти на помощь. Как и я", - отметил госсекретарь США.

Лента "Отчет о пытках" режиссера Скотта Бернса основана на реальных событиях. Главный герой картины - Дэниэл Джонс. Работая в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, он вел расследование в отношении действий работников ЦРУ, по итогам которого был подготовлен доклад. Его несекретную часть опубликовали в конце 2014 года. В документе отмечалось, что сотрудники ЦРУ применяли различные виды пыток по отношению к пленным боевикам террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и других группировок на секретных объектах в разных странах мира.

Общее количество страниц всего доклада, по данным прокуратуры, превышает 6,7 тыс. В нем признавалось, что ЦРУ применяло такие методы, как лишение сна, содержание в узких помещениях. Имели место также и угрозы сексуального насилия.

После терактов 11 сентября 2001 года спецслужбы США и их союзников начали глобальную войну против террора, составной частью которой была программа так называемой чрезвычайной выдачи. В ее рамках подозреваемых в терроризме арестовывали или похищали в разных странах мира и допрашивали в тайных тюрьмах ЦРУ.