Глава Ямала в ходе акции "Елка желаний" подарил школьнику книгу для развития скорочтения

ТАСС, 28 декабря. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов исполнил первое желание с новогодней акции "Елка желаний", подарив 12-летнему школьнику с особенностями развития из Салехарда книгу для повышения навыков скорочтения.

"Сегодня исполнилось новогоднее желание Атая Шарщенова - он загадал книгу для развития навыков скорочтения. Это обучающий набор, с которым мальчику будет легче запоминать тест, учиться складывать и прибавлять. Уверен, эта яркая книга сделает обучение еще интересней", - написал Артюхов в своем аккаунте в Instagram.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы региона, этот подарок стал первым в ходе акции "Елка желаний" в регионе. "12-летний мальчик из Салехарда - с особенностями развития, и чтение дается ему нелегко. Они с мамой посмотрели обзор на книгу в интернете, и Атай очень попросил подарить ее", - сказал собеседник агентства.

По его словам, шар с этим желанием попался Артюхову на елке в Москве.

"Елка желаний" - благотворительная акция, участники которой помогают тяжелобольным детям и детям в трудной жизненной ситуации исполнить мечту, проводится в рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной".

"Елки желаний" установлены в государственных учреждениях, общественных организациях и коммерческих компаниях. Акция проходит с 3 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года. На новогодних деревьях в разных точках размещено 2 тыс. желаний детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, детей и пожилых граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также детей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни.