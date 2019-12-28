Власти Хайнаня планируют к 2022 году увеличить число каршеринговых авто до 6 тыс. единиц

ХАЙКОУ /Китай/, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство провинции Хайнань приняло пилотный план по продвижению услуг краткосрочной аренды автомобилей на острове на 2019-2025 годы. Как сообщила газета "Хайнань жибао", к 2022 году число таких авто в провинции планируется довести до 6 тыс. единиц.

Согласно документу, власти будут развивать инфраструктуру обслуживания электромобилей, а соотношение таких авто к количеству зарядных станций должно к 2022 году достигнуть показателя 8:1. В то же время к 2025 году число каршеринговых автомобилей на острове должно составить по меньшей мере 10 тыс. машин, а соотношение числа электромобилей к зарядным станциям - 6:1. Специальные парковки для таких автомобилей и велосипедов будут открыты во всех крупных транспортных хабах, в том числе у аэропортов, железнодорожных станций, автобусных остановок, портов, деловых центров, государственных ведомств и в густонаселенных жилых районах.

Этот план был подписан Управлением транспорта, Комитетом по развитию и реформе провинции Хайнань, а также еще девятью государственными ведомствами.

В целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты экологии власти Хайнаня намерены к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Для этих целей правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и гибридов, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.

С 1 августа 2018 года власти уже ввели специальную квоту для получения номеров государственного образца для обычных видов автомобилей. Между тем, по данным на конец прошлого года, на Хайнане насчитывалось более 23 тыс. "зеленых" авто, что составляет около 1,8% от общего числа автомобилей на острове. Для обслуживания экологически чистых транспортных средств в провинции функционирует более 4,6 тыс. зарядных станций.

Согласно плану властей, с 2019 года все частные компании и госпредприятия на острове обязуются перейти на экологически чистые автомобили. К 2021 году Хайнань полностью переведет общественный транспорт на новые источники энергии и построит 65 тыс. зарядных станций. К 2030 году число зарядных станций для электромобилей должно составить 940 тыс. единиц.