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Новый год и Рождество - 2020

Эксперты рассказали, как выбрать самые вкусные мандарины к праздничному столу

Мандарины должны быть оранжево-красными или оранжевыми, без черных пятен, приплюснутые или с небольшим бугорком
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Специалисты Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия рассказали, как выбрать самые вкусные и спелые мандарины для новогоднего стола. Их советы опубликованы в субботу на портале столичной мэрии.

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Эксперты отмечают, что мандарины можно хранить до четырех недель, поэтому фрукты можно приобрести заранее. Оптимальная температура для хранения - от трех до восьми градусов по Цельсию. При выборе стоит обратить внимание на цвет и форму. Мандарины должны быть оранжево-красными или оранжевыми, без черных пятен, приплюснутые или с небольшим бугорком. Если мандарин легко проминается пальцем, то это говорит о гнили плода - покупать такой фрукт не стоит.

Специалисты отметили, что выбирать мандарины нужно по сорту, вкус которого нравится больше всего, и рассказали о том, как различить эти сорта. Самые распространенные мандарины - это танжерины, клементины, минеолы и мандарины "сатсума". "Сатсума" - это ярко-оранжевые сладкие мандарины с тонкой кожурой и без семян. Танжерины - более мелкие мандарины приплюснутой формы, оранжево-красные, без семян. Клементины - ярко-оранжевые фрукты с семенами. Этот сорт легко чистится. А минеолы, наоборот, очищаются трудно, зато обладают сладким вкусом.

Кроме того, специалисты опровергли ряд распространенных заблуждений о том, как нужно выбирать мандарины. Так, оказалось, что листочки вовсе не являются показателем качества и свежести. Нельзя определить качество мандаринов и по запаху.

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РоссияНовый год и Рождество - 2020
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