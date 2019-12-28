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Косачев считает, что осквернившие памятник маршалу Коневу в Праге обеляют нацизм

Глава комитета Совета Федерации по международным делам отметил особую актуальность предложения верхней палаты парламента о признании победы над нацизмом всемирным наследием человечества

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает недопустимым осквернение памятников победителям над нацизмом и заявляет об особой актуальности предложения верхней палаты парламента о признании победы над нацизмом по итогам Второй мировой войны всемирным наследием человечества.

"Чешские нацики, как бы они себя ни называли и под какими бы резонами не сковывались, выдают себя. Ведь осквернять памятники победителям над нацизмом значит только одно - нацизм обелять, невольно или, скорее всего, вольно", - сказал Косачев ТАСС в субботу, подчеркнув, что считает подобные действия абсолютно не допустимыми.

"Тем важнее и ежегодные резолюции Генассамблеи ООН, осуждающие героизацию нацизма, и инициатива Совета Федерации признать победу над нацизмом по итогам Второй мировой войны всемирным наследием человечества, а соответствующих памятников - всемирным мемориалом", - добавил сенатор.

Неизвестные осквернили установленный на площади Интербригады в шестом районе чешской столицы памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу. Решение о переносе монумента с общественной территории было принято муниципальными властями в сентябре текущего года.

Решение о переносе

Совет района Прага-6 принял 12 сентября постановление о переносе памятника Коневу. На его месте должен быть установлен мемориал в честь освобождения Праги. Муниципалитет района планирует найти площадку, куда будет перемещен памятник советскому маршалу.

Свое возмущение решением о переносе памятника 13 сентября выразил МИД РФ. В министерстве отметили, что принятое на муниципальном уровне решение "способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа". Как подчеркнули в ведомстве, МИД рассчитывает, что "инициаторы готовящейся беспрецедентной акции одумаются, поймут все последствия своей выходки".

Местное население неоднократно демонстрировало свое недовольство решением властей о переносе монумента. Так, в конце августа вандалы облили красной краской постамент и нижнюю часть скульптуры стоящего в полный рост маршала. Ими были сделаны оскорбительные надписи. В середине сентября местный житель в знак протеста приковал себя металлической цепью к пьедесталу памятника.

Президент Чехии Милош Земан в сентябре высказывался за сохранение памятника Коневу в шестом столичном районе. Глава государства заявил в эфире телеканала "Баррандов", что он "рекомендовал бы оставить памятник на месте". ЦК Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) 14 сентября принял постановление с призывом к правительству, МИД и министерству обороны республики воспрепятствовать реализации планов властей района Праги-6 перенести памятник Коневу.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал полководец. Монумент находится в собственности властей шестого столичного района.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичЧехияРоссия
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