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Вопрос о границе Крыма и Севастополя планируют решить в начале 2020 года

Ранее решить вопрос планировалось до конца 2019 года, причину переноса сроков глава Севастополя не уточнил

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Срок установления административных границ между Крымом и Севастополем перенесли на 2020 год, сообщил журналистам в субботу врио губернатора Михаил Развожаев.

Административные границы между Крымом и Севастополем, которые находятся в составе РФ пять лет, до сих пор не установлены. Они необходимы для решения ряда земельных вопросов, в частности, без них невозможно утвердить генеральный план Севастополя.

"Никакой пробуксовки нет, все вопросы у нас согласованы. Мы еще раз провели работу. Инвентаризировали, решили сделать это [установить границы между субъектами] в начале нового года", - сказал Развожаев.

Ранее решить вопрос планировалось до конца текущего года. Причину переноса сроков Развожаев не уточнил.

Рабочая группа по определению границ создана в августе 2018 года. В середине февраля этого года главы регионов подписали соглашение о взаимодействии по этому вопросу.

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РоссияКрым
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