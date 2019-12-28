В Пензе ввели в эксплуатацию два проблемных дома обманутых дольщиков

ПЕНЗА, 28 декабря. /ТАСС/. Жилой комплекс "Маяковский" и многоквартирный дом на улице 8 Марта, которые строились в Пензе с привлечением средств дольщиков, ввели в эксплуатацию в субботу, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области. Таким образом, в регионе завершена достройка трех из 10 проблемных объектов.

В начале декабря в эксплуатацию ввели первый из числа проблемных домов в Пензенской области - первая очередь ЖК "Райки", которая строилась с 2015 года.

"Проблемный был дом [ЖК "Маяковский"], один из самых больших - 300 с лишним квартир. Как и обещал два года назад, закончили возведение данного объекта до конца 2019 года", - цитирует пресс-служба губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который принял участие в мероприятии, посвященном вводу дома в эксплуатацию.

Жилой комплекс в микрорайоне Сосновка, который находится в удалении от центра Пензы, начинала строить компания "Декор-Трейд" в 2014 году, однако через несколько лет работы были прекращены. В 2018 году застройщик был признан банкротом, в отношении гендиректора компании Игоря Николаева возбудили дело о мошенничестве и присвоении средств. Завершением объекта занималась организация "Земстрой-Инвест".

В субботу также ввели в эксплуатацию дом на ул. 8 Марта, который начинала возводить компания "Пензастрой", признанная банкротом в 2018 году. "На этапе передачи холдингу "Термодом" осенью 2018 года 15-этажный дом на 120 квартир представлял собой "коробку" без отделки, коммуникаций и благоустройства территории. Были проведены кровельные работы, отделан фасад, подключены газ, отопление, электричество, водопровод и канализация, проведена отделка помещений. Сумма средств, вложенных в достройку объекта, превысила 190 млн рублей", - указано в сообщении.

В Пензенской области возникли проблемы с достройкой десяти домов дольщиков, большинство из которых начинала строить компания "Пензастрой". Это дома на улицах Ново-Казанской, Рахманинова, 8 Марта, а также первая и вторая очереди жилых комплексов "Лукоморье" и "Райки". Еще три объекта не достроили компании "Декор-Трейд", "Север-Траст" и "Солнечный город". В ноябре 2017 года были определены компании, которые занялись завершением долгостроев, проблема с достройкой домов, которую планируется разрешить к 2020 году, коснулась около 1,7 тыс. жителей региона.