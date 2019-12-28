Путин ратифицировал договоры России с ОАЭ и Намибией о передаче осужденных

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Российской Федерацией и Намибией о передаче лиц, осужденных к лишению свободы. Документы опубликованы в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующий договор с ОАЭ был подписан в Москве 26 июня с целью дальнейшего развития российско-эмиратского сотрудничества в уголовно-правовой сфере.

В документе определены условия передачи осужденных. В частности, для совершения процедуры передачи должно быть "добровольное письменное согласие осужденного на передачу", а наказание за совершенное им преступление в стране, куда он направится отбывать наказание, также предусматривает лишение свободы. Оговаривается, что после передачи осужденный не может быть привлечен к ответственности или осужден в государстве исполнения приговора за те же деяния, которые повлекли назначение наказания в государстве вынесения приговора. Согласно договору, "в передаче осужденного может быть отказано, если государство вынесения приговора считает, что такая передача может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам".

Аналогичный договор с Намибией, подписанный 17 июня, предусматривает, что лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из стран - участниц договора, может быть передано на территорию другой страны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства. Документ допускает возможность отказа в передаче, если государство вынесения приговора считает, что передача осужденного могла бы нанести ущерб его суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным существенным интересам.