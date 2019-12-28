На курорте "Красная поляна" открылась зона отдыха для туристов на площади 1000 кв. м

СОЧИ, 28 декабря. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Красная поляна" в Сочи открыл бесплатную зону отдыха и развлечений для туристов Apr s Ski площадью в 1000 кв. м, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе курорта.

"Запуск впечатляющей территории Apr s Ski на курорте "Красная поляна" состоялся 28 декабря на уровне Поляна-960. Вечеринка длиною в 140 дней подарит любителям горнолыжного отдыха возможность отметить на территории площадью 1000 кв. м свои достижения на трассах курорта под отличную музыку и модную гастрономию. Хедлайнером открытия стало диджейское трио Swanky Tunes, которое более 20 лет сочиняет и исполняет танцевальную музыку", - сообщили в пресс-службе, добавив, что вход на площадку свободный в течение всего зимнего сезона 2019-2020 годов для всех гостей отеля или апартаментов Поляны-540 и тех, кто приобрел прогулочный билет или ски-пасс на канатную дорогу.

Ранее генеральный директор НАО "Красная поляна" Андрей Круковский сообщал, что курорт впервые в России откроет зону отдыха и развлечений для туристов Apr s Ski по европейским стандартам к Новому году.

"Красная поляна" - горный курорт развлечений, расположенный на отрогах Кавказских гор в 30 минутах от международного аэропорта Сочи, Олимпийского парка и побережья Черного моря. Инфраструктура курорта включает отели мировых брендов, канатные дороги, кафе, рестораны, бары. На территории расположены спа-комплексы с открытыми и закрытыми бассейнами, а также крытый аквапарк. Для любителей горных лыж и сноуборда работают 30 км трасс, 4 зоны для фрирайда, 13 современных подъемников, 2 сноупарка с различными фигурами.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В сентябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что курорты Краснодарского края с начала 2019 года посетили более 13,5 млн человек. Пик популярности региона среди отдыхающих в 2019 году пришелся на летние месяцы, когда на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов. Туристический поток в Сочи в 2019 году остался на уровне 2018 года и составил около 6,5 млн человек.