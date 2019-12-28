РВИО назвало кощунством осквернение мемориала маршалу Коневу в Праге

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) назвало кощунством осквернение мемориала маршала Советского Союза Ивана Конева в Праге. Об этом в субботу заявил ТАСС научный директор РВИО Михаил Мягков.

Ранее неизвестные хулиганы повесили на руку выполненной из бронзы статуи полководца гирлянду из сарделек. К ней они прикрепили памятные ленты, снятые с венков, которые были возложены к монументу 16 декабря текущего года по случаю 122-й годовщины со дня рождения маршала. В прошедшей около двух недель назад церемонии принимала участие его внучка Елена Конева, представители посольства РФ в Чехии, Коммунистической партии Чехии и Моравии, местных общественных организаций и гражданские активисты.

"Мы только в одной операции [по освобождению Праги] положили 11 тыс. жизней наших солдат. И сегодня этими кощунственными акциями, акциями вандализма, осквернением памяти покойного они пытаются перебить эту историческую память о реальном и решающем вкладе Красной армии в освобождение Чехословакии", - сказал он.

Мягков отметил, что в некоторых западноевропейских странах стремятся переписать историю Второй мировой войны, он подчеркнул недопустимость подобных действий.

"Нельзя переписывать историю, ведь это подрывает основы всего современного мира, который сложился после Второй мировой войны. Некоторые политики пытаются спровоцировать ситуацию, довести ее до такого предела, когда память о наших солдатах в Праге и вообще в Чехии будет забыта. Я посоветовал бы им почаще обращаться к реальным историческим фактам и документам и считаю, что сегодня пражане, чехи должны четко заявить свою позицию, четко определить, они за истерическую правду или они будут идти на поводу у политиков, причем такого неоднозначного масштаба, попахивающих таким неонацистским душком", - добавил он.