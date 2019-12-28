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Адреса знаменитостей, награжденных орденами Британской империи, попали в открытый доступ

Файл с адресами был доступен на правительственном сайте в течение нескольких часов

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Домашние адреса британских знаменитостей, политиков и госслужащих, которым в пятницу были присуждены высшие государственные награды Соединенного Королевства, по ошибке оказались в открытом доступе. В распространенном в субботу заявлении секретариат британского кабинета министров принес награжденным извинения за случайную публикацию их личных данных на правительственном сайте.

"По ошибке был опубликован черновой вариант новогоднего списка награжденных, в котором были указаны их адреса. Данная информация была удалена с сайта в максимально короткий срок. Мы приносим извинения всем, кого это коснулось, и в настоящий момент выясняем, как это произошло", - говорится в заявлении официального представителя секретариата.

По данным газеты The Guardian, первой сообщившей об инциденте, файл, содержащий адреса подавляющего большинства награжденных, был доступен на правительственном сайте в течение нескольких часов. Всего государственные награды, включая ордена Британской империи, в канун Нового года были присуждены 1097 жителям Великобритании и стран Содружества наций. Среди награжденных были композитор и певец Элтон Джон, барабанщик группы Queen Роджер Тейлор, кинорежиссеры Стив Маккуин и Сэм Мендес, экс-лидер Консервативной партии Великобритании Иэн Данкан Смит, высокопоставленные сотрудники МИД, полиции и спецслужб Соединенного Королевства, а также игроки британской сборной по крикету.

В секретариате кабмина сообщили об инциденте в управление британского комиссара по информации. Сотрудники этого независимого надзорного органа в настоящий момент связываются с пострадавшими, чтобы проинформировать их о случившемся.

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Великобритания
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