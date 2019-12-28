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Путин подписал закон о цифровом нотариате

Нововведение позволит внести в практику возможность участия в удостоверении сделки двух и более нотариусов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон о цифровом нотариате, который предусматривает возможность удаленного обращения лиц за совершением отдельных нотариальных действий. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщали ранее в Минюсте, нововведение позволяет внести в практику возможность участия в удостоверении сделки двух и более нотариусов, нотариальные конторы которых расположены в разных местах. Закон позволит обеспечить выполнение требований соблюдения законности совершаемой сделки, исключить или сократить возможные затраты сторон и обеспечить более удобные для них условия совершения сделки.

Кроме того, документ позволит урегулировать вопрос проверки информации о нотариальном документе. Для этих целей предусматривается введение машиночитаемой маркировки, которая наносится на нотариальный документ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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