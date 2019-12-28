Огромные сани и тысяча Дедов Морозов и Снегурочек. В Геленджике прошел новогодний карнавал

КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Порядка тысячи участников новогоднего карнавала, который проводится для жителей и гостей города Геленджик впервые, в костюмах главных зимних волшебников прошли с песнями и танцами по набережной курорта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в субботу.

"В карнавале приняли участие и профессиональные творческие коллективы, и люди, которые просто пришли и захотели встать в колонну. Были и детские коллективы и взрослые, были огромные сани, высотой в один этаж, которые везли Деда мороза и Снегурочку по набережной, была карета. Несколько оркестров приняли участие в шествии. Всего в карнавале приняли участие порядка тысячи человек", - рассказали в пресс-службе.

Карнавальное шествие прошло по набережной города и завершилось на центральной площади, где на главной сцене прошли выступления лучших краевых и городских творческих коллективов. Кроме того, на Центральной площади развернулась ярмарка, на которой представители народных общин, проживающих на территории Геленджика, представили свою национальную кухню. Завершился праздник салютом, добавили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе администрации города сообщали ТАСС, что летом по случаю открытия курортного сезона был проведен карнавал, который прошел с большим успехом. Учитывая положительный опыт, администрация города решила провести и новогодний карнавал.

Курорт планирует принять на новогодние праздники почти 100 тыс. человек. В 2019 году город-курорт Геленджик посетили около 4 млн туристов, что выше туристического потока 2018 года почти на 300 тысяч человек. В осенние месяцы Геленджик в общей сложности посетили 250 тысяч туристов.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В сентябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что курорты Краснодарского края с начала 2019 года приняли более 13,5 млн человек. Пик популярности региона среди отдыхающих в 2019 году пришелся на летние месяцы, когда на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов.