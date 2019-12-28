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Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных и женщин с детьми

Документ также устанавливает санитарную норму на каждого ребенка в возрасте до трех лет, если он находится в камере вместе с матерью

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит порядок содержания в следственных изоляторах беременных женщин и матерей с детьми отдельно от других подозреваемых и обвиняемых. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Женщины, имеющие при себе детей в возрасте до трех лет, и беременные женщины содержатся отдельно от остальных подозреваемых и обвиняемых", - говорится в сопроводительных документах к закону.

Документ также устанавливает санитарную норму - не менее 4 кв. метров - на каждого ребенка в возрасте до трех лет, если он находится в камере вместе с матерью.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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