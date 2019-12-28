{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Махачкале после реконструкции торжественно открыли центральную площадь

Специалисты обновили системы водоснабжения и водоотведения, заменили плиточное покрытие на гранитное, обустроили зоны отдыха с бесплатным доступом к интернету, а также провели другие работы по благоустройству площади

МАХАЧКАЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Центральная площадь открыта в столице Дагестана после реконструкции. Ремонтные работы на ней проводились за счет средств мэрии Москвы, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.

"Сергей Семенович Собянин по просьбе президента страны откликнулся, и нам перечислили значительные средства [350 млн рублей] для обновления нашей площади", - цитирует пресс-служба главу Дагестана Владимира Васильевна, принявшего участие в мероприятии.

По словам мэра Махачкалы Салмана Дадаева, реконструкция является отправной точкой комплекса мероприятий по ремонту и восстановлению исторической части города.

"При ремонте площади мы постарались учесть мнение горожан, пожелания жителей столицы. Мы сделали ее более комфортной, она отвечает требованиям маломобильных групп населения", - заявил Дадаев.

Капитальный ремонт центральной площади столицы Дагестана начался в сентябре. Специалисты обновили системы водоснабжения и водоотведения, заменили плиточное покрытие на гранитное, обустроили зоны отдыха с бесплатным доступом к интернету, высадили более 50 деревьев и 25 кустарников, установили порядка 30 скамеек.

Теги
РоссияДагестан
Реклама на ТАСС
Умерла Галина Волчек
В Москве простятся с Галиной Волчек
Гражданская панихида пройдет в воскресенье в театре "Современник", который народная артистка СССР возглавляла почти 50 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС