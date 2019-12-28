В Махачкале после реконструкции торжественно открыли центральную площадь

МАХАЧКАЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Центральная площадь открыта в столице Дагестана после реконструкции. Ремонтные работы на ней проводились за счет средств мэрии Москвы, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.

"Сергей Семенович Собянин по просьбе президента страны откликнулся, и нам перечислили значительные средства [350 млн рублей] для обновления нашей площади", - цитирует пресс-служба главу Дагестана Владимира Васильевна, принявшего участие в мероприятии.

По словам мэра Махачкалы Салмана Дадаева, реконструкция является отправной точкой комплекса мероприятий по ремонту и восстановлению исторической части города.

"При ремонте площади мы постарались учесть мнение горожан, пожелания жителей столицы. Мы сделали ее более комфортной, она отвечает требованиям маломобильных групп населения", - заявил Дадаев.

Капитальный ремонт центральной площади столицы Дагестана начался в сентябре. Специалисты обновили системы водоснабжения и водоотведения, заменили плиточное покрытие на гранитное, обустроили зоны отдыха с бесплатным доступом к интернету, высадили более 50 деревьев и 25 кустарников, установили порядка 30 скамеек.