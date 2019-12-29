Проект "Сказочный Сагаалган" в Бурятии посвятят 75-летию Победы

УЛАН-УДЭ, 29 декабря. /ТАСС/. Авторы туристского проекта "Сказочный Сагаалган", реализуемого ежегодно в Бурятии в канун Нового года по лунному календарю, решили придать ему патриотическую направленность и посвятить объявленному в России Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил ТАСС в субботу директор Туристского информационного центра Бурятия Чингис Аханянов.

Год мыши наступит в ночь с 23 на 24 февраля. С 22 по 24 февраля в рамках проекта "Сказочный Сагаалган" новогодний персонаж - Белый старец Сагаан Убгэн и его гости по традиции будут участвовать в праздничной программе, каждый год ее тематика меняется.

"В этом году проект "Сказочный Сагаалган" будет посвящен объявленному президентом России Году памяти и славы. 22 и 23 февраля пройдут мероприятия, связанные с патриотическим воспитанием, поддержат Сагаан Убгэна гости - удмуртский Дед Мороз - Тол Бабай и Байкальский Дед Мороз из Иркутска. А 24 февраля - это будет первый день Нового года - празднование Сагаалгана в Улан-Удэ будет традиционным, по всем канонам", - сообщил Аханянов.

Автор проекта Андрей Измайлов пояснил, что целевая аудитория - дети от 8 до 12 лет.

"Это такой возраст, когда они уже подозревают, что Дед Мороз ненастоящий, но продолжают верить в него, и в то же время именно эти дети, как правило, не так охвачены мероприятиями патриотической тематики, как, например, старшеклассники, - сказал Изайлов. - Наступает особенный год, когда все мы будем праздновать 75-летие Победы, поэтому такая тематика - в программу войдет посещение воинских частей, осмотр военной техники. И Тол абай из Удмуртии - тоже не случайность, он приедет из Ижевска - это город является центром российской оборонной промышленности".

"Сказочный Сагаалган"

Российские буддисты отмечают Сагаалган - восточный Новый год - в разное время: дата праздника рассчитывается по лунному календарю и, как правило, приходится на конец зимы - начало весны.

Старт проекту "Сказочный Сагаалган" в Бурятии был положен в 2007 году, в 2008 году в гости к Сагаан Убгэну приезжал Дед Мороз из Великого Устюга. После этого Бурятию в дни Нового года по лунному календарю посещали Владыка холода - Чысхан из Якутии, Деды Морозы и Снегурочки из Салехарда, Костромы, Белоруссии, Санта-Клаусы из Южной Кореи, Японии, Финляндии и другие новогодние персонажи из разных стран и регионов России. По традиции Сагаан Убгэн принимает зарубежных коллег в своей резиденции в Этнографическом музее народов Забайкалья. Дом Белого Старца выполнен в виде большой белой юрты, около которой установлены сказочные версты: каждый из Дедов Морозов оставляет там собственный путевой знак.

Наступающий год объявлен в России Годом памяти и славы. В Бурятии старт празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне дан 9 декабря 2019 года на Мемориале Победы Улан-Удэ. 21 декабря в центре города открыт памятник дважды Герою Советского Союза маршалу Константину Рокоссовскому, начинавшему свой путь воинской славы в Бурятии.