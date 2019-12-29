{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Египте сложили портрет Тутанхамона из 7260 стаканчиков и вошли в Книгу рекордов Гиннесса

Площадь портрета составляет 60 кв. м

КАИР, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Самый большой портрет фараона Тутанхамона был сложен в субботу перед строящимся комплексом Большого египетского музея у пирамид Гизы в Каире. Для его создания было использовано 7260 бумажных стаканчиков для кофе. Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Мероприятие проводилось под эгидой Министерства туризма и древностей Египта.

Согласно задумке, рельефность и точность изображения лица древнеегипетского царя была достигнута за счет заполнения кофе лишь определенного количества стаканчиков. При этом, теневые оттенки удалось создать при помощи варьирования стаканов белого и серого цветов.

В создании мозаики приняли участие представители египетской молодежи. Площадь портрета, повторяющего всемирно известную золотую маску Тутанхамона, найденную Говардом Картером в 1922 году в гробнице в Луксоре, составляет 60 кв. м. Таким образом, египтяне побили мировой рекорд 2012 года, установленный в США аналогичной мозаикой из кофейных чашек с портретом Элвиса Пресли, которую сложили из 5642 стаканчиков на площади в 37,24 кв. м.

Большой Египетский музей, призванный стать гордостью страны и крупнейшей сокровищницей древних артефактов, возводится на плато Гиза у Великих пирамид с 2006 года. Его открытие запланировано на конец 2020 года. К настоящему моменту строительные работы завершены на 95%. Общая площадь музейного комплекса составит порядка 500 тыс. кв. м. Как ожидается, в нем будет выставлено более 100 тыс. древнеегипетских памятников, в том числе 3500 экспонатов - из коллекции фараона Тутанхамона, включая ранее никогда не выставлявшиеся артефакты.

Теги
Египет
Реклама на ТАСС
Единороссы закупили для больных муковисцидозом детей необходимые лекарства
В партии также заверили, что будут сотрудничать с пациентами и пациентскими организациями, "чтобы выявлять и решать как системные, так и адресные проблемы"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС