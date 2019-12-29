В Танзании умерла самая пожилая в мире самка черного носорога

ПРЕТОРИЯ, 29 декабря. /ТАСС/. Знаменитая самка черного носорога по имени Фауста умерла в Танзании в возрасте 57 лет в биосферном заповеднике Нгоронгоро. Об этом сообщила в ночь на воскресенье администрация парка, подчеркнув, что смерть была вызвана естественными причинами.

"Имеющиеся данные показывают, что Фауста жила дольше, чем любой другой носорог в мире", - говорится в заявлении руководства Нгоронгоро. Фауста скончалась 27 декабря. До 54-летнего возраста она жила в условиях дикой природы, однако в 2016 году после серии нападений гиен ее перевели в охраняемый загон.

Ученые отмечают, что средняя продолжительность жизни носорогов в условиях дикой природы составляет от 37 до 43 лет. Однако в неволе они живут дольше - более 50 лет.

В настоящее время в Африке в условиях дикой природы обитают 5,6 тыс. черных носорогов и 19 тыс. белых.