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Отец и сын из США получили подарок от Lamborghini, "напечатав" автомобиль на 3D-принтере

Американцы смогут бесплатно поездить на настоящей Lamborghini в течение двух недель

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Отец и сын из штата Колорадо решили собрать автомобиль Lamborghini из деталей, изготовленных с использованием аддитивных технологий (3D-печать), и получили на Рождество подарок от знаменитого итальянского автомобилестроителя - право безвозмездно поездить на настоящей Lamborghini в течение двух недель. Как сообщила телекомпания СNN, расходы на "печать" суперкара составляют пока $23 тыс., а цена модели Aventador S Roadster, доставшейся на время американцам, превышает $460 тыс.

54-летний Стерлинг Бакус рассказал телекомпании, что идея собственными силами собрать Lamborghini Aventador пришла в прошлом году за видеоигрой. Мужчина признался, что является поклонником продукции итальянской компании и благодаря работе в одной из научных лабораторий обладает достаточными навыками в применении аддитивных технологий.

Оба приступили к проработке планов в феврале 2018 года, а два месяца назад им позвонила главный маркетолог Automobili Lamborghini Катья Бассиу с необычным предложением. "Меня пробирала дрожь, словно мне позвонили от Папы Римского и предупредили, что он пожалует ко мне на обед. Естественно, это метафора, но она дает понимание того, что я ощущал", - рассказал Бакус-старший.

Маркетолог предложила американцам сняться в рекламе и на время обменять фирменную Lamborghini на отпечатанную. Мужчина рассказал, что ездит вместе с сыном на этом автомобиле каждый день.

Отец и сын планируют завершить свой проект в августе 2020 года. Это позволит представить им свою работу на местном автошоу.

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