Единороссы закупили для больных муковисцидозом детей необходимые лекарства

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правозащитный центр "Единой России" приобрел и передал детям с муковисцидозом необходимые лекарства. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба партии.

"Вместе с Минздравом мы работаем над системным решением существующих проблем [с препаратами], у Минздрава уже есть соответствующая дорожная карта. Но необходимо было в оперативном порядке помочь детям, которым лекарства нужны сейчас. Поэтому правозащитный центр подставил свое плечо, закупил эти препараты и передал тем детям, кому они нужны безотлагательно", - приводит пресс-служба слова сопредседателя центра, депутата Госдумы Михаила Старшинова.

Он добавил, что правозащитный центр будет сотрудничать с пациентами и пациентскими организациями, "чтобы выявлять и решать как системные, так и адресные проблемы".

Ранее с просьбой помочь c решением проблемы нехватки иностранных лекарств к Старшинову обратилась председатель правления региональной общественной организации помощи больным муковисцидозом "На одном дыхании" Ирина Дмитриева, напомнили в "Единой России".