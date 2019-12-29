Глава администрации Алма-Аты вручил подарки пострадавшим в авиакатастрофе детям

НУР-СУЛТАН, 29 декабря. /ТАСС/. Руководитель администрации (аким) города Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев посетил Центр детской неотложной медицинской помощи, где находятся девять детей, пострадавших при крушении самолета авиакомпании Bek Air 27 декабря. Глава городской администрации передал детям новогодние подарки. Об этом сообщила пресс-служба администрации Алма-Аты в воскресенье.

"Аким города лично ознакомился с состоянием ребят и вручил им новогодние подарки от имени президента страны Касыма-Жомарта Токаева, который пожелал детям скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Как доложил Сагинтаеву главный врач Центра детской неотложной медицинской помощи Абай Кусаинов, после катастрофы шестеро детей были госпитализированы в отделение реанимации интенсивной терапии, трое - в отделение травматологии, их состояние средней тяжести. Двоим была проведена операция с применением высокотехнологичных современных методов лечения.

"На сегодня состояние прооперированных - средней степени тяжести с положительной динамикой. В настоящее время все дети, находящиеся в отделении интенсивной терапии переведены в профильные отделения, где получают всю необходимую медицинскую помощь", - уточнили в пресс-службе.

Самолет Fokker-100, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, утром 27 декабря при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. На борту воздушного судна находились 98 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек.

Для расследования катастрофы создана правительственная комиссия. Первоначальный отчет о причинах трагедии будет представлен не ранее 10 января. До выяснения обстоятельств произошедшего деятельность авиаперевозчика приостановлена.