Волгоградцы почтили память жертв теракта на вокзале 2013 года

ВОЛГОГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Жители Волгограда зажгли в воскресенье у мемориальной плиты на железнодорожном вокзале 18 свечей в память о жертвах теракта 29 декабря 2013 года. Ровно шесть лет назад на вокзале в результате теракта погибли 18 человек - жители Волгограда, Московской, Тульской, Ростовской, Ивановской, Астраханской областей, Краснодарского края, Удмуртии и Таджикистана.

"Тогда тоже был выходной день, мы думали, как будем праздновать Новый год. Но это известие настигло нас, и весь город был в скорби. Все равно террористам не удалось нас запугать. Нужно жить, всегда помнить о павших, везде быть осторожными и бдительными", - сказала журналистам директор 5-го лицея, депутат Волгоградской городской думы Лариса Тропкина.

На митинге памяти метроном отсчитал минуту молчания после того, как зачитали фамилии погибших. К мемориальной плите волгоградцы, в том числе общественники, представители разных уровней власти, возложили красные гвоздики.

В 2013 году Волгоград подвергся серии террористических атак. 21 октября взрыв в автобусе произвела террористка-смертница, погибли семь человек, более 40 человек получили ранения. 29 декабря целью террористов стал вокзал Волгограда, 30 декабря был подорван троллейбус, эти два теракта унесли жизни 34 человек, пострадали более 70 человек.