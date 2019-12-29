{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Parisien: французский предприниматель похитил у компании более €1 млн после увольнения

Мужчина действовал за пределами страны

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Французский предприниматель, один из основателей стартап-компании цифровых технологий, похитил у нее €1,1 млн из мести за свое увольнение. Об этом сообщила в воскресенье газета Le Parisien.

Компания была создана в парижском регионе 2013 году и успешно действовала, получая все большую прибыль. Однако постепенно в ее руководстве возник сильный конфликт из-за различий во взглядах на стратегию развития. В результате один из ее создателей был уволен. Этот специалист по электронике и цифровым технологиям покинул страну, решив устроиться на работу за границей.

Действуя вне пределов Франции, он похитил у компании 182 биткоина, что в пересчете составляет €1,1 млн. Это третье по своему размеру хищение криптовалюты в истории современной Франции. Нелегальная операция была проведена экспертом в период с декабря 2018 года по январь 2019 года.

Специалисту были хорошо известны особенности электронной системы фирмы. Он снял с ее счетов криптовалюту в несколько заходов, каждый раз на суммы ниже уровня, по которому автоматически подается сигнал тревоги.

Руководство в связи с хищением подало жалобу в управление по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры. За несколько месяцев ее специалисты выяснили, в каком "электронном бумажнике" в сети размещены похищенные средства. В дальнейшем удалось установить и его владельца. 37-летний мужчина был задержан 22 декабря в департаменте Кальвадос, куда вернулся из-за границы. Прокуратура предъявила ему обвинения в хищении денежных средств в составе преступной группировки, в отмывании этих средств, в несанкционированном доступе в систему автоматической обработки данных и преступных манипуляций с данными в ней. Обвиняемый помещен под строгий судебный надзор. Прокуратура Парижа опротестовала это решение, требуя для обвиняемого предварительного заключения.

Теги
Франция
Реклама на ТАСС
Путин уверен, что Крымский мост способен простоять века при правильном обслуживании
Глава государства отметил, что, когда ехал по мосту, испытывал чувство восторга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС