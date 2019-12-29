ЯКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Количество случаев заболевания корью в Якутии увеличилось до 51, при этом 36 человек уже выздоровели. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в прямом эфире на своих страницах в социальных сетях в воскресенье.

"На сегодняшний день количество заболевших по республике - 51, из них 50 человек - это город Якутск. Сегодня могу сказать, что 36 [человек] выздоровели. Остальные 15 еще проходят лечение, из них четверо - в стационарных условиях. Сейчас по моему поручению проводится комплекс прививочный. То есть там, где есть случай заражения, сразу же все контактные [лица] обязательно должны проходить прививки в тех случаях, когда у них нет иммунитета", - сказал Николаев.

Глава региона отметил, что в республике зафиксированы случаи, когда жители, которые были обязаны получить прививку из-за отсутствия иммунитета к вирусу кори, отказались от иммунизации. В пресс-службе регионального Минздрава напомнили, что уклонение от противоэпидемических мероприятий (отказ от госпитализации, изоляции, вакцинации), выполняемых по предписанию надзорных органов, попадает под статью "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" УК РФ, которая предусматривает минимальное наказание в виде штрафа до 80 тыс. рублей. Как отметили в Минздраве Якутии, подавляющее большинство заболевших лиц не знали свой иммунный статус либо отказались ранее от прививки.

"Сегодня у нас ситуация достаточно напряженная, но она [находится] под контролем. Я надеюсь, что мы в ближайшие недели все-таки сможем все очаги локализовать и не допустить дальнейшего распространения этой болезни", - заключил Николаев.

Первые случаи кори были зафиксированы в Якутии в период с 5 по 12 декабря, когда заболели 16 человек. 24 декабря власти сообщили, что количество заболевших корью составило 44 человека, среди них 13 детей. Поликлиники Якутска сформировали 52 прививочные бригады для проведения экстренной иммунизации лиц, контактировавших с больными корью. В рамках подчищающей иммунизации в Якутске с 21 декабря против кори привито более 11 тыс. человек, в том числе свыше 5 тыс. детей.

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Считается детской болезнью, однако кори подвержены и взрослые. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Корь опасна такими осложнениями, как отит, менингит, энцефалит. В некоторых случаях может привести к смертельному исходу. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году во всем мире от этого заболевания умерли 110 тыс. человек.