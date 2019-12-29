Туман нарушил работу аэропортов на Северном Кавказе

ТАСС, 29 декабря. Работа аэропортов Северного Кавказа нарушена в воскресенье из-за густого тумана, задержки составили до шести часов, рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Нальчик был отменен, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Победа".

"Юг России сегодня, к сожалению, не радовал метеоусловиями. Из-за непогоды в течение дня были вынужденные корректировки расписания, например, задержаны рейсы Москва - Ростов-на-Дону - Москва, летевший в Минеральные Воды самолет ушел на запасной в Краснодар, а рейсы в Нальчик и вовсе пришлось отменить. Всего метеоусловия оказали влияние на 7 рейсов, задержки составили от 25 минут до 5 часов 40 минут", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе аэропорта Нальчик уточнили, что отменен рейс из Москвы. "Авиакомпания предложила пассажирам оформить билеты на завтра или полностью вернуть стоимость", - добавили в аэропорту.

В ростовском аэропорту Платов ранее также сообщали, что по метеоусловиям были задержаны рейсы из Уфы, Омска и Москвы, задерживались вылеты самолетов в Москву. Туман стал причиной задержки четырнадцати рейсов на прилет и вылет, три самолета были направлены на запасные аэродромы.