VII Форум регионов Белоруссии и России пройдет в Минске осенью 2020 года

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Очередной, седьмой по счету, Форум регионов Белоруссии и России пройдет осенью будущего года в Минске. Об этом сообщила в воскресенье председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова в эфире белорусского телеканала ОНТ.

"Мы уже говорили с [спикером Совета Федерации] Валентиной Ивановной [Матвиенко] по этому вопросу, мы уже отправили свои предложения российской стороне по времени проведения. Скорее всего, что это будет осень. По месту, вероятнее всего, это будет Минск и Минская область", - отметила глава верхней палаты белорусского парламента.

Кочанова сообщила, что в Совете Республики запланировано создание оргкомитета форума, который традиционно возглавит заместитель председателя палаты. "Мы уже сегодня продумываем, какие секции будут проходить [в рамках форума]", - сказала Кочанова.

Первый Форум регионов Белоруссии и РФ состоялся в 2014 году в Минске, затем он проходил в Сочи, потом снова в белорусской столице, а далее в Москве и Могилеве. Тема прошедшего в июле нынешнего года в Петербурге мероприятия - межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов двух стран.