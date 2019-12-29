Глава Калининградской области считает необходимым регулирование добычи янтаря в море

ТАСС, 29 декабря. Введение уголовной ответственности за незаконную добычу и оборот янтаря поможет эффективно бороться со злостными нарушителями, однако необходимо также законодательное регулирование и "ловли" янтаря в море. Такое мнение в воскресенье высказал глава Калининградской области Антон Алиханов, слова которого приводятся на официальном сайте правительства региона.

Ранее на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован федеральный закон, устанавливающий уголовное наказание за незаконную добычу янтаря, нефрита и других полудрагоценных камней.

"Уголовная ответственность будет наступать только после административной. Она нужна для отдельных, скажем так, сильно не понимающих и не воспринимающих административную ответственность, для злостных нарушителей <…> Для нас это, конечно, хорошее решение: введение и административного, и уголовного наказаний. Потому что то, что творили эти копатели на земле, превращая поля в лунный пейзаж, было очень болезненной проблемой для региона. Они нарушали систему дренажа, а это негативно влияло на большие площади земель, окружающих участки с проявлениями янтаря", - приводит пресс-служба слова Алиханова.

Уголовная ответственность дополнит административные штрафы. Глава Калининградской области, на территории которой расположено крупнейшее в мире месторождение янтаря, отметил, что инициатива об ужесточении за подобные нарушения имеет многолетнюю историю. Значительно сократить число нелегальных карьеров по добыче янтаря позволило введение с 2018 года крупных штрафов. До этого нелегальные добытчики янтаря наказывались штрафом всего в несколько сотен рублей, отметил Алиханов. "Они откровенно смеялись в судах, говоря, что готовы купить абонемент, чтобы их только не трогали. Сейчас минимальная административная ответственность установлена в сумме 200 тысяч рублей штрафа и до 500 тысяч рублей", - пояснил глава региона.

Однако губернатор также считает необходимым законодательно отрегулировать ситуацию с так называемой ловлей янтаря в море. "Добыча в море требует какой-то регуляции. С учетом того, что она достаточна опасна для жизни и не столь сильно влияет на рынок, надо бы ее как-то урегулировать и дать возможность легально заниматься хотя бы в небольших объемах этим видом промысла. Тем более морю, с точки зрения экологии, как мы это понимаем, ущерба такая деятельность не наносит", - отметил Алиханов.

О законе

Согласно закону, уголовная ответственность за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней устанавливается для лиц, ранее подвергнутых административному наказанию за аналогичное нарушение. Для этой категории нарушителей вводится наказание в виде штрафа до 1 млн рублей, возможно лишение свободы до двух лет со штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а также обязательные, исправительные или принудительные работы.

В случае, когда стоимость добытых камней превышает 1 млн рублей, штраф увеличивается до 2 млн рублей, а срок лишения свободы - до четырех лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Уголовная ответственность вводится за сделки с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, их незаконное хранение и перевозку. Штраф вырастает до 5 млн рублей, а срок лишения свободы - до шести лет со штрафом до 1 млн рублей в случаях, когда такие правонарушения совершит организованная группа или группа лиц по предварительному сговору.