Москалькова отметила роль "Минска" в защите прав граждан в зоне конфликта на Украине

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что реализация минских соглашений способствует защите прав граждан в зоне конфликта на Украине. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного.

Украине и республикам Донбасса впервые за два года удалось провести большой обмен пленными

"Сегодняшний день показал, что реализация в полном объеме минских соглашений - это единственный верный путь к защите прав граждан в зоне конфликта на Украине. Рада. Поздравляю!" - говорится в комментарии Москальковой по итогам состоявшегося ранее в воскресенье обмена пленными и задержанным гражданами между Украиной и республиками Донбасса.

Она отметила, что завершившийся обмен означает, что "люди освобождены и встретят Новый год в кругу семьи, с родными и близкими". "Огромное спасибо главам государств "нормандской четверки", благодаря которым это стало возможным, спецслужбам, всем исполнителям этой акции", - подчеркнула Москалькова.

Она также отметила участие в гуманитарной акции омбудсменов ЛНР и ДНР Ольги Кобцевой и Дарьи Морозовой, которыми была проделана "большая работа".

В воскресенье на линии соприкосновения в районе Горловки прошел обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, республики Донбасса получили от Украины 124 человека. Украинская сторона заявила о передаче ей 76 человек.