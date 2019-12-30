В Хабаровском крае около 6,2 тыс. человек получат выплаты за затопленные огороды

ХАБАРОВСК, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края выделили около 62 млн рублей на материальную помощь жителям в качестве компенсации за подтопленные во время произошедшего летом и осенью паводка сады и огороды. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник.

Паводок в Хабаровском крае начался в июле. В зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов, пострадали Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В октябре вопросы ликвидации последствий паводка обсуждали на совещании, которое провел президент России Владимир Путин. Он призвал делать все возможное, чтобы помочь пострадавшим.

"Дачникам и садоводам компенсации из федерального бюджета не были предусмотрены. Поэтому губернатор Сергей Фургал поручил выделить эти средства из краевого бюджета", - говорится в сообщении.

На эти цели из краевого резервного фонда выделено около 62 млн рублей. Соответствующее распоряжение об оказании единовременной материальной помощи жителям края, чьи садовые и огородные участки пострадали из-за паводка, уже подписано. Выплаты получат 6195 человек. Из них около 3,7 тыс. - жители края, чьи участки находятся на территории региона, а остальные - те, чьи участки расположены в соседней с Хабаровским крае Еврейской автономной области. Для того, чтобы получить эти выплаты, необходимо иметь прописку в Хабаровском крае. Размер единовременной материальной помощи составит 10 тыс. рублей, выплаты уже начались, уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства края. Документы будут приниматься до конца марта.

На сайте регионального правительства сообщается, что получить выплату не смогут жители, чье право на земельные участки было утрачено на дату подачи заявления, а также те, кто получил право собственности после объявления регионального режима ЧС - после 29 июля. Материальную помощь также не смогут получить дачники или садоводы, участки которых зарегистрированные как личное подсобное хозяйство. Им выплачивают компенсации в рамках отдельного распоряжения, средства направлены уже более чем 2,3 тыс. владельцев.

Уже завершены выплаты компенсаций аграриям из резервного фонда правительства РФ. Около 134 млн рублей получили 58 сельхозтоваропроизводителей, ущерб которым был подтвержден Минсельхозом России. Еще около 4 млн рублей выплачено в виде компенсаций лизинговых платежей на покупку сельхозтехники в течение года с момента ЧС. Более 60 млн рублей направлено на компенсации процентных ставок по действующим льготным кредитам.

Ущерб сельскому хозяйству

Во время паводка 2019 года в Хабаровском крае от переувлажнения почв и паводка пострадал урожай на площади 24 тыс. га, это на 3 тыс. га больше, чем во время крупномасштабного наводнения на Амуре 2013 года. По основным видам культур урожай снизился примерно на 20%, произошла частичная гибель. Снижение индекса производства продукции сельского хозяйства в 2019 году ожидается более чем на 8% к уровню прошлого года. Общий ущерб для сельхозорганизаций, фермеров, садоводов и огородников превысил 1 млрд рублей.