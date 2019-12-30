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Новый год и Рождество - 2020

Дети-сироты Южно-Сахалинска получили жилье в преддверии Нового года

Всего в 2019 году в регионе приобрели 154 квартиры для детей-сирот
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© Петр Ковалев/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Дети-сироты Южно-Сахалинска, завершившие обучение в государственных учебных учреждениях, смогут встретить Новый год в собственном жилье. Торжественная церемония вручения ключей от квартир состоялась в понедельник утром, сообщила ТАСС начальник отдела опеки и попечительства департамента образования администрации города Наталья Ковальчук.

"Сегодня праздничное для всех нас событие, принято делать подарки в Новый год. Мы приобретаем квартиры как на вторичном рынке, так и в новостройках. Во всех производится капитальный ремонт, люди заселяются в абсолютно чистые квартиры, оборудованные электротитанами, электроплитами с духовыми шкафами - всем, что сделает жизнь молодых людей максимально комфортной. Думаю, в этом году мы сработали достойно и удовлетворили все потребности", - сообщил собеседник агентства

Обеспечение сирот квартирами в Южно-Сахалинске ведется в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, направленного на решение жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего в Южно-Сахалинске в 2019 году в жилье нуждались 21 ребенок-сирота. 13 человек получили ключи сегодня, еще 8 - в течение года. Шесть квартир приобретено на вторичном рынке, остальные куплены в новостройках..

По информации Ковальчук, все квартиры соответствуют санитарным и техническим нормам, а также утвержденному приказу, разработанному под нужды специализированного муниципального фонда для детей-сирот. Согласно документу, жилье должно быть благоустроенным, по площади - от 28 до 42 кв. метров. Начальник отдела также рассказала, что в этом году при приобретении квартир необходимо было учесть, что два ребенка имеют инвалидность. Для них были приобретены квартиры в центре города рядом с местом их работы, медицинскими и другими социальными учреждениями.

"Я очень счастлива, что государство обеспечивает нас жильем, мы обязательно въедем в новую квартиру в новогодние праздники. Одна комната будет детской, во второй будем мы с мужем. Ждали квартиру ровно год с момента включения в очередь на получение жилья, чему были очень удивлены. Мои друзья из других регионов с материка ждут по 5-6 лет, район здесь замечательный, рядом два детских сада, что как раз удобно для ребенка", - рассказала ТАСС студентка Сахалинского государственного университета, будущий преподаватель русского языка и литературы Алевтина Зайцева.

Как рассказали ТАСС в правительстве Сахалинской области, всего для детей-сирот в 2019 году в регионе приобрели 154 квартиры. На эти цели направлено 270,9 млн рублей, из которых 257,9 млн рублей - средства области, оставшиеся - федерального бюджета. Вопрос обеспечения жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей детей находится на постоянном контроле губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Теги
РоссияДальний ВостокНовый год и Рождество - 2020
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