В Тюмени из-за сильных морозов отменили занятия в школах

ТЮМЕНЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Уроки первой смены в школах Тюмени для учеников 1-4-х классов отменены из-за морозов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте городской администрации.

"Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для учеников 1-4-х классов отменяются", - говорится в сообщении.

По данным тюменских синоптиков, в Тюмени наблюдается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер северо-западный, юго-западный с порывами от 5 до 10 м/с. Ночью температура воздуха достигала минус 30 градусов. В течение дня она поднимется до минус 24 градусов.